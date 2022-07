O ‘Capitão Pátria’, de ‘The Boys’, encontra o campeão da América

O ‘Capitão Pátria’ em questão no título da coluna é o personagem de Antony Starr, um super-herói com ares de vilão em The Boys, série de maior sucesso do Amazon Prime Video. E o campeão da América… vocês sabem. É o Palmeiras.

O elenco do seriado está em São Paulo para promover o último episódio da 3ª temporada e, nesta segunda, durante um tapete vermelho com os atores, Starr revelou ao Estadão que vai ao Allianz Parque para assistir às oitavas de final da Libertadores. “Nós vamos a um jogo do Palmeiras, quarta ou quinta-feira, não tenho certeza. Está vendo? Eu nem sei quando será”, disse o ator, aos risos, mostrando que não tem muita familiaridade com o futebol brasileiro.

Depois da divulgação, muitos torcedores do Palmeiras comemoraram nas redes sociais a presença do neozelandês na partida contra o Cerro Porteño. Nem Amazon nem Palmeiras confirmaram se outros integrantes do elenco estarão no estádio.

'Homelander alviverde'? Antony Starr, protagonista de 'The Boys', afirmou ao @estadao que vai ao jogo entre Palmeiras e Cerro Porteño, nesta quarta https://t.co/uQmk11VXwKpic.twitter.com/8Lqne4znu2 — Estadão Esportes (@EstadaoEsporte) July 5, 2022

Segundo João Mesquita, diretor de operações do Prime Video, o Brasil é hoje o país que mais expande o número de assinantes do serviço de streaming e The Boys é a principal atração responsável por isso. Os brasileiros são os espectadores que mais veem a série, depois dos norte-americanos. Isso explica a êxtase de torcedores e também por que o elenco veio dar uma passadinha pelas nossas bandas.

Mas Starr não é o primeiro astro internacional a ter sua imagem ligada ao clube. O cantor Justin Bieber fez um de seus shows no estádio, em 2017, com uma camisa do clube. Shakira também posou com um uniforme alviverde personalizado quando veio ao Brasil em 2018. No ano passado, o piloto Lando Norris assistiu a uma partida e até entrou em campo para tirar uma foto com Dudu.

O tricampeão olímpico Usain Bolt visitou a Academia de Futebol em 2019, interagiu com o elenco, gravou vídeo e afirmou: ‘Agora, eu sou mais um torcedor do Palmeiras’.

É uma estratégia bem-sucedida de associar a marca do clube a figuras internacionais do meio cultural e esportivo. A inauguração do Allianz Parque, em novembro de 2014, como a principal arena multiuso da cidade, é um ponto de virada. Se um turista, seja famoso ou não, vem a São Paulo e quer assistir a um jogo de futebol, é provável que a casa palestrina seja sua primeira opção.

Um movimento que muitos clubes europeus experimentam, até em excesso. Basta ir a um jogo do Barcelona, por exemplo, e é provável que você verá torcedores reclamando da presença de estrangeiros, que muitas vezes não tem uma relação próxima com o clube, ‘tomando’ as cadeiras do Camp Nou. Isso se repete em Madrid, Paris, Manchester, Milão…

A aproximação do Palmeiras com o universo cultural também passa pelo departamento de comunicação do clube, que tem aproveitado a excelente fase da equipe na temporada (líder do Brasileirão e vivo nas duas Copas) para abusar das montagens que fazem referência a séries e filmes de sucesso.

Quando a nova temporada de Stranger Things chegou, os jogadores estrelaram uma vinheta de ‘Greener Things’, um trocadilho com a cor verde do clube.

Os Peaky Blinders, série da Netflix, viraram ‘Pig Blinders’, numa associação ao porco.

Gustavo Gómez virou ‘Gus Lightyear’, numa referência ao boneco de Toy Story.

As referências são inúmeras. E a fase boa ajuda o marketing. Mas a estratégia não é ao acaso. Ela mira o público jovem e também a expansão internacional de um clube que revolucionou sua estrutura e seu alcance nos últimos 7 anos.

A mais recente novidade é o Museu da Selfie, inaugurado no Allianz Parque, com cenários ‘instagramáveis’ dedicados ao Palmeiras, como contou o repórter Ricardo Magatti aqui.

Agora, a torcida alviverde só espera que Homelander, o Capitão Pátria de ‘The Boys’, seja pé quente. Os 3 a 0 no jogo de ida no Paraguai ajudam bastante.