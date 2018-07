O carrinho do craque Mais do que uma prévia das dificuldades do São Paulo no clássico, Lucas Lima mostrou que um jogador técnico e habilidoso também pode participar integralmente do jogo. Antes de completado o primeiro minuto, ele recuperou a bola em seu campo defensivo com um carrinho. Contra-ataque iniciado, Gabriel foi acionado e cruzou para Vitor Bueno fazer 1 a 0, no rebote do goleiro Denis, aos 41 segundos.