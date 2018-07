'O Corinthians deixou de marcar bem', diz Cristóvão

O técnico Cristóvão Borges revelou o principal problema do Corinthians no Campeonato Brasileiro no qual a equipe soma apenas uma vitória nas últimas cinco partidas.

“A equipe deixou de marcar bem, essa é a dificuldade. Para a defesa ir bem, a equipe tem de ir bem. A defesa vai bem quando o time marca bem e é bem organizado. Trabalhamos para que a equipe volte a defender bem, para termos uma solidez defensiva elogiável”, afirmou o treinador em entrevista coletiva na tarde desta terça-feira no CT Joaquim Grava.

Para a partida desta quarta-feira, estreia na Copa do Brasil, diante do Fluminense, em Edson Passos (RJ), o treinador fará poucas mudanças. Na direita, Léo Príncipe vai substituir Fagner, que está na seleção. Gustavo, novo contratado, poderá atuar apenas no Campeonato Brasileiro. O treinador afirma que uma vitória na Copa do Brasil traz influência direta para o Brasileirão.

“Na medida que você ganha, você moraliza e ganha confiança. É um campeonato importante no Brasil. Temos compromisso com título. Avançar dá confiança, isso fica atrelado nas duas competições. Uma vitória será importante nos dois campeonatos”.