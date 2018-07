'O Corinthians tomou o gol e sentiu demais', lamenta o técnico Tite

Para o técnico Tite, o aspecto emocional foi decisivo para a derrota do Corinthians por 2 a 0 para o Palmeiras, neste domingo, no Itaquerão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A avaliação do treinador é a de que os jogadores sentiram demais o primeiro gol do time alviverde, marcado por Rafael Marques, aos 24 minutos do primeiro tempo.

"Primeiro tempo superior do Palmeiras, com um componente: marcou talvez na primeira oportunidade real para fazer o gol. Nesse momento o aspecto emocional é evidenciado. Tomou o gol e sentiu demais. Aí determinou a superioridade. Vejo o segundo tempo mais equilibrado, porém sem conseguir efetividade nas jogadas que criou", disse o treinador.

Tite pediu paciência à torcida porque, após um bom início de temporada, tem de reconstruir a equipe após as saídas de Guerrero e Emerson. O treinador ainda poderá ficar sete jogos sem Elias, que defenderá a seleção brasileira na Copa América.

"Agora é outra realidade, uma montagem de um time do meio para frente. Agora é o momento de construção de equipe, como a equipe reage a outro sistema. Temos que ter essa calma para dar certa sequência e ter uma real avaliação. O momento é de construir a equipe", afirmou.

O Corinthians voltará a campo agora na quarta-feira, quando enfrenta o Grêmio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Brasileirão.