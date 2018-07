'O Corinthians vai dar trabalho lá na frente', diz Malcom

O atacante Malcom comemorou demais o gol que deu a vitória ao Corinthians diante do Atlético-MG, por 1 a 0, no Itaquerão. Emocionado, o atacante se ajoelhou e até beijou o gramado.

Aos 18 anos, Malcom viveu uma semana difícil depois de ter sido acusado de ter comprado sua carteira de motorista, como apontou investigação do Detran.

O assunto foi evitado por ele mesmo depois do jogo. Sem comentar o caso, o atacante enalteceu o gol e a atuação da equipe. O resultado levou o Corinthians aos 29 pontos, empatado com o próprio Atlético-MG na liderança do Brasileiro.

"Fiz o gol e saí muito feliz. Faz muitos jogos que não perdemos. O Corinthians vai dar trabalho lá na frente", afirmou o jogador. "Venho crescendo de produção e o professor (Tite) passa isso para mim."

O presidente do Corinthians, Roberto de Andrade, disse, após a partida, que o problema envolvendo Malcom é um "assunto pessoal" do atleta. Mas que o clube estaria disposto a ajudar no caso de o jogador solicitar algum tipo de auxílio.