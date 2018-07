O Corinthians vai se transformando no campeão dos gols chorados

SÃO PAULO - O gol de Guerrero concorre com o de Basílio na centenária história do Corinthians. Mais que isso: eles até que se parecem, não na necessidade nem na forma com que foram construídos, mas na maneira chorada de segundos que fizeram o coração do torcedor bater disparado até que a bola entrasse. Guerrero é o Basílio dos tempos modernos. Provavelmente o atacante peruano não montará residência fixa no Brasil depois de parar, mas certamente terá o nome lembrado por mais 100 anos e estará nos braços da Fiel para sempre, como Basílio, o Pé de Anjo.

Guerrero não era para jogar o Mundial. Sofreu uma lesão na última rodada do Campeonato Brasileiro e poderia ter sido cortado, não da delegação que viajava para o Japão, mas do time que se preparava para fazer sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa, contra o Al Ahly. Guerrero deu a volta por cima e foi fundamental na campanha de dois jogos do Corinthians no Japão, com gols nas duas partidas.

Herói no Brasil, personalidade no Peru. É dessa forma, com essa fama, que Paolo Guerrero retorna do Japão para merecidas férias. O atacante não é daqueles que pega na bola a todo instante e inferniza a vida dos zagueiros adversários. Não. Mas quando a bola chega aos seus pés, sobretudo dentro da área, ele é um perigo. No gol que matou o Chelsea e tirou dos ingleses a chance de se redimir da eliminação precoce na Copa dos Campeões, Guerrero estava ligado na jogada de Paulinho, na conclusão de Danilo e na bola espirrada para sua cabeça, livre de marcação, com três rivais do time azul dentro do gol.

Na decisão de 1977, que pôs fim à fila de 22 anos sem conquistas, o gol de Basílio foi mais chorado, e tão angustiante quanto o de Guerrero neste domingo. Zé Maria cruzou da direita para o desvio de cabeça de Basílio. A bola foi para os pés de Vaguinho, que acertou o travessão. Na volta, Wladimir tenta e a bola para no zagueiro Oscar, até que Basílio, novamente, aparece para se eternizar. Quanto sofrimento até o grito de gol.

Basílio e Guerrero, dois heróis na história do Corinthians.