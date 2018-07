O dia seguinte: corintianos trocam a roupa de trabalho pela camisa alvinegra

SÃO PAULO - O terno e gravata, o macacão, o avental, a farda e o uniforme de trabalho ganharam um acessório ontem: a camisa do Corinthians. Um dia após conquistar o Mundial de Clubes em cima do Chelsea, o torcedor corintiano ignorou a chuva que castigou a capital e fez questão de exibir pelas ruas centrais ou da periferia o orgulho pelo time de coração. Muitos ainda de ressaca ou sem voz tiveram “o melhor dia de trabalho da vida.”

Não importa se no escritório, na lojinha ou mesmo naquele trabalho com exigência de uma força braçal maior, era difícil esconder o sorriso e a satisfação com o feito dos comandados do técnico Tite em solo japonês.

A jovem Ana Paula Rodrigues, de 20 anos, entrou correndo na loja de bijuterias que trabalha para não ser “barrada” pelo patrão são-paulino. Paulo Sergio Azevedo, o Paulão, passou a semana provocando a vendedora de que o título não viria e ontem estava desolado. “Nem abri domingo. E agora, vou fazer o quê? Disse apenas que ela vai levar gancho por ter vindo com essa roupa”, brincou. Logo levou bronca da mulher corintiana Hilda. “Que gancho que nada, hoje é festa.”

“Sofri bullying a semana inteira. Eles só me provocando. Agora estou aqui curtindo o título, que dia maravilhoso”, conta, com largo sorriso, Ana Paula.

Sua alegria pelo título era grande, mas faltava algo para completar o dia: “Hoje ele (Paulão) não me falou nada. E estão faltando os são-paulinos que me provocaram aparecer”, se divertiu.

Outro extremamente satisfeito era o vendedor de fogos de artifício e pipas Sidney de Oliveira Maciel, de 25 anos, chefiado pelos palmeirenses Banga e Chorinho. Depois de escutar piadinhas a semana inteira, domingo foi à forra contra a dupla.

“Só alegria, ainda mais ganhando aposta dos gozadores dos patrões”, diz, já se preparando para mandar mais uma mensagem via rádio. “Hoje e a semana inteira eu sou o gozador. Ganhei dois fardos de refrigerante do Banga e mais um do Chorinho. Fora as aloprações, toda hora tenho de passar um radinho. Digo: ‘Salve o Corinthians’ e que os vi ganhar o Mundial”, afirma.

Devidamente fardado, aproveita para mandar outro recado aos chefes. “O Corinthians ganhou tudo, não falta mais nada.”

Enquanto descarregava o caminhão de carnes, Welton David Conceição Menezes da Silva, lombador de 20 anos, dava uma provocada aos oponentes. “E agora, vão falar o quê? Ganhamos tudo e vamos buscar o tri.”

O almoço foi mais gostoso no Bom Prato, para Daniel Elias, 33, Francisco José, 62 e Antônio Cirilo, 55, que a cada garfada soltavam o grito: “Vai Corinthians.”

DIA DE TRIPUDIAR

No Mercadão da Lapa, muitos corintianos fizeram questão de zombar os rivais.

Vladimir de Almeida Júnior, o Biro, filho do dono do quiosque 70, de queijos e frios, resolveu deixar o avental de lado e foi todo caracterizado, com camisa, chapéu e a faixa no peito.

Oferecia os queijos e, a cada 30 minutos, fazia questão de soltar rojões. “Mas num ponto estratégico, perto do quiosque de um conselheiro do Palmeiras”, fala, ainda de ressaca. “Mas não vi a cara dele hoje. Pegou o telefone de todos os corintianos, mas não ligou”, tripudia. “O jeito é festejar e arrecadar o que ganhei nas apostas.” Foram nada menos do que 22 caixas de cerveja.

“Já consegui até um anúncio no sistema de som do mercado para tirar um barato dos palmeirenses e são-paulinos e parabenizando o grande campeão.”

Perto dele, na banca de doces e artigos de festas, Pedro Smidt, balconista de 21 anos, desafiava o chefe palmeirense.

“Sempre que o time ganha eu venho com a camisa. O Seu Francisco não gostava muito, mas já se acostumou”, festeja. O patrão apenas olha o funcionário à distância.

“Agora ganhamos tudo, acabaram as piadinhas. Os são-paulinos ainda murmuram que têm três mundiais, mas a festa que fizeram nos três não se compara com a de agora.” Enquanto fala, provoca o ‘rival’ Guilherme.

“Campeão e ainda ganhei os R$ 50 mais fáceis da minha vida daquele são-paulino da casa de frango. E como ano que vem vão ser ao menos sete clássicos contra eles, vou faturar bastante.”