'O favoritismo é todo deles', diz corintiano Ralf sobre duelo com o Racing

O volante Ralf afirma que o Racing é favorito no confronto com o Corinthians nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, na Argentina. No confronto de ida, em São Paulo, os dois times empataram por 1 a 1. Para se classificar, o time brasileiro precisa vencer ou empatar por dois ou mais gols.

"O favoritismo é todo deles, jogando diante da torcida. A gente vem para fazer um grande jogo e conseguir a vitória e classificação. O (Fábio) Carille sabe, já nos alertou que eles estão em (estágio) final de competição, vêm num gás maior, vamos enfrentar dificuldades, mas estamos preparados para esse jogo", afirmou o volante, se referindo ao fato de que o rival já disputou 20 partidas nesta edição do Campeonato Argentino, enquanto o Corinthians ainda está na fase inicial de sua temporada.

A avaliação de Ralf foi feita no desembarque da delegação na Argentina na noite desta segunda-feira. O time treina na tarde desta terça, mas não contará com o volante Júnior Urso, que vinha sendo titular, mas não foi inscrito na Copa Sul-Americana. Ramiro treinou em seu lugar.

"O Urso estava tendo uma sequência, mas não poderá nos ajudar. Onde estiver, ele estará torcendo por nós. Com o Ramiro, muda um pouco, ele fica mais ali atrás, ao meu lado, o Urso sai mais. Tenho a certeza que quem entrar vai dar conta do recado", afirmou Ralf.

A maior novidade da lista de 22 jogadores relacionados para o duelo em solo argentino é o lateral Danilo Avelar, desfalque no final de semana por conta de dores lombares. Com isso, ele deve fazer sua estreia no torneio. Ele ficou fora da estreia por suspensão, pois foi expulso na eliminação do Corinthians na Libertadores do ano passado. O meia Jadson não acompanhou a equipe para se recuperar de dores no joelho.