O futebol escondido

Copa América e Copa do Mundo na França de futebol feminino soterraram completamente o futebol jogado aqui no Brasil. Nenhuma competição sobreviveu, nem as internacionais. Não se fala nem mesmo na Libertadores. Esse hiato, essa paralisia nas atividades rotineiras, essa suspensão de um mundo a que estávamos acostumados, produz um efeito estranho e não desprovido de certo encantamento. Parece que nossos clubes se retiraram de cena para descansar e para afiar garras na paz e anonimato.

Eles existem, mas não são vistos e sequer lembrados. Claro que devem estar ocorrendo treinamentos, claro que tem gente debruçada sobre a tabela do Brasileiro tal qual foi deixada quando desabou em cima dela a Copa América e o Mundial Feminino. Agora, nas proximidades do fim desses torneios que têm ocupado todas as nossas atenções, pouco a pouco começamos a pensar que havia um Campeonato Brasileiro em andamento, uma Copa do Brasil e uma Libertadores entre outras coisas.

Esse momento de pausa, para não dizer de momentâneo desaparecimento de nossos clubes, no fundo é mais do que benéfico. Podemos nesse intervalo lembrar que ainda temos um time e pensar nele. De fato, o que nos reserva a volta das competições que foram paralisadas? Brasileiro acredita em milagres. Sabe que são verdadeiros milagres certas coisas que ocorrem no Brasil. O inesperado, o surpreendente, estão incluídos no nosso cotidiano.

Tudo muda com rapidez neste País. Não chegamos a nos acostumar com nada. Ao dormir uma coisa estava ali, mas ao acordar não está mais. Aceitamos velocidade nas mudanças que são estranhas a outros. Por isso talvez muita gente sonhe em ver, por milagre, coisa diferente nos times que voltam.

Pessoas também mudam do dia para a noite. Por que então os times que se retiraram do noticiário tão repentinamente não vão voltar com outras caras? Quem garante que vão se reapresentar os mesmos jogadores? Quem garante que um misterioso craque não tenha surgido no silêncio e na sombra e tenha se incorporado ao elenco, para aparecer de surpresa quando o time entrar em campo? Ou que um esquema tático absolutamente revolucionário tenha surgido nessa pequena folga?

Uma coisa talvez seja certa: os clubes não serão os mesmos de quando pararam. Poderiam repetir as jogadas que faziam antes? Poderiam ter a mesma confiança os primeiros colocados? E os que lutavam lá embaixo? Como chegarão? O que representou para atletas, técnicos, dirigentes, essa pausa que, em alguns casos, foi de tranquilidade e, em outros, foi de angústia?

O fato é que está acabando a pausa. Não estarão mais entre nós jogadores dos quais mal sabemos os nomes e que vimos jogar pouco. Voltarão para seus clubes na Europa sem ter deixado nenhuma paixão aqui. Alguma simpatia, no máximo. A torcida nesses jogos de Copa América oscilou entre desinteresse completo e interesse de quem vai ao teatro, de maneira crítica e causal. A verdadeira paixão virá a seguir. Que terá feito Luxemburgo nos dias em que o destino lhe reservou a felicidade de estar fora do noticiário? Que terá feito Cuca, e o presidente do São Paulo, também grato por intervalo tão vantajoso?

Mesmo os que aparentemente não tinham problemas, secretamente temem surpresas. Algum astro de repente desapareceu. Ou um competidor, de repente, se reforçou. Eventos que tinham passado quase invisíveis, como os pontos devolvidos ao Palmeiras, vão voltar ao seu lugar de honra. O torcedor que sente em sua vida diária a instabilidade a que se habituou desde que nasceu no Brasil, vai ficar admirado se as coisas em seu clube permaneceram as mesmas. Surpresas têm sempre lugar nas nossas expectativas. Nada pode ser como ontem no Brasil.