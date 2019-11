'O futebol feminino avançou no que diz respeito à igualdade e visibilidade', diz Milene Domingues

Milene Domingues, embaixadora do futebol feminino do Corinthians, atual campeão do Paulistão, marcou presença na cerimônia de premiação da competição realizada pela Federação Paulista de Futebol (FPF) segunda-feira no Museu do Futebol, no estádio do Pacaembu. Para a Rainha das Embaixadinhas, a categoria teve grande avanço no que diz respeito à igualdade e visibilidade, mas ainda falta muito.

"Para mim é um sonho ver o futebol feminino nesse patamar. Sei que ainda falta muito, mas é um grande avanço. Lembrar que participei do primeiro time feminino em 1996 e estamos aqui em 2019 recebendo o prêmio de time campeão paulista é algo maravilhoso. Neste ano tivemos um saldo de respeito, igualdade e visibilidade", disse Milene ao Estado.

A embaixadora do Corinthians também destacou o público presente na final da competição. Diante de 28.862 pessoas, a equipe alvinegra derrotou o São Paulo e levantou o troféu. O número foi recorde de público para um duelo entre clubes no País. "Quando a gente pensava que não poderia melhorar mais, veio o Corinthians e fez a quebra de vários recordes. O público na Arena foi algo que nunca vou esquecer na minha vida. Estava lá no meio, olhando toda aquela torcida. Antes, a gente tinha de pedir praticamente para toda a nossa família ir assistir aos jogos e aplaudir. É um sonho que nunca pensei em ver. A primeira coisa que pensei naquela final foi: 'eu vivi para ver isso'".

Além de uma campanha histórica, já que o Corinthians venceu todos os 20 jogos que disputou no Campeonato Paulista, outro fator que ajudou a atrair um bom público foram as redes sociais. Milene conta que o trabalho nas contas oficiais do futebol feminino do clube alvinegro foi intensificado em 2018. Para se ter uma ideia, entre fevereiro e março do ano passado o Instagram (@corinthiansfutebolfeminino) contava com 80 mil seguidores. Hoje a conta atinge a marca de 427 mil.

"Está muito mais fácil de ser divulgado onde vão passar os jogos, as datas, o calendário como um todo. A internet veio para ajudar. Mas esse trabalho também foi de formiguinha. Estamos nisso há muito tempo. A Copa do Mundo nos ajudou demais a falar do futebol feminino, as pessoas reconhecerem o futebol feminino, a gente saiu um pouco daquele meio só da galera que frequenta, que joga, que gosta e procura. Estamos expandindo para as pessoas que simplesmente começaram a acompanhar futebol feminino sem ter a pretensão de seguir a campanha das meninas", explica Milene.

Questionada sobre a próxima temporada, Milene afirma que o trabalho no Corinthians continuará no mesmo patamar e a tendência é aumentar os investimentos. "Acredito que vai melhorar. Uma coisa eu tenho certeza, estive muitos anos no futebol e a gente teve altos e baixos, daqui para frente a gente não retrocede mais. Para o ano que vem queremos, obviamente, que seja mais conhecido e que tenha mais visibilidade".

Como um sonho ainda a ser alcançado no futebol feminino, a Rainha das Embaixadinhas conta que gostaria de ver mais jogadoras de talento defendendo os clubes do País. "Repatriar outras jogadoras é importantíssimo. Quem sabe a Marta não vem jogar com a gente?", diz Milene. "Todas as jogadoras vão para fora. Quem sabe não conseguimos trazer essa geração que daqui a pouco vai deixar de jogar futebol? Agora é a hora de ver elas também nos campeonatos disputados aqui no Brasil, ao lado dos seus familiares, no clube do coração e vendo como o futebol feminino aqui cresceu. A ideia é sempre progredir. Acho que esse é o objetivo de todos os clubes".