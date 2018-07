O garoto Felipe nega ter cometido pênalti e critica árbitro

SÃO PAULO - Após a derrota para a Ponte Preta, o zagueiro Felipe criticou a arbitragem na partida do Pacaembu, nesta quarta-feira, e negou ter feito pênalti em Cicinho, em lance decisivo que decretou o revés do Corinthians, aos 42 minutos do segundo tempo. O time do técnico Tite ainda não venceu neste Campeonato Paulista.

"Vi muitos erros da arbitragem. Não foi pênalti, foi carga normal de jogo. O árbitro se equivocou no lance. Houve o contato, mas não foi pênalti", reclamou o defensor, referindo-se ao árbitro Luiz Vanderlei Martinucho. Os jogadores do Corinthians chegaram a reclamar do lance, nos instantes finais do jogo, mas o juiz não recuou.

Sem comentar a atuação do árbitro, o chinês Zizao lamentou o resultado, o segundo tropeço do Corinthians no Estadual. "Esse jogo foi mais difícil para nós. O outro time é forte, mas depois vamos jogar melhor", declarou o meia, que ficou satisfeito com sua atuação. "Sim, gostei. Mas vou tentar jogar melhor".

Como aconteceu na abertura da competição, Zizao foi um dos destaques da equipe, novamente sem os titulares. O atacante criou as principais jogadas ofensivas do Corinthians, mas não conseguiu repetir a elogiada assistência do jogo passado, que resultou no empate por 1 a 1 com o Paulista, em Jundiaí. Acabou ofuscado pela marcação e chegou a levar cartão amarelo por acertar o pé do defensor da Ponte em jogada de ataque. "Tentei chutar, mas o tempo deu errado", justificou.

O Corinthians volta a campo no domingo para enfrentar o Mirassol, fora de casa. Tite vai mandar a campo novamente os reservas. O time principal só deve estrear no Paulistão na rodada seguinte, na próxima quarta, contra o Mogi Mirim, no Pacaembu.