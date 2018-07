'O grande momento do Valdivia chegou', diz Gilson Kleina

SÃO PAULO - O técnico Gilson Kleina ficou animado com a atuação de Valdivia no jogo-treino de quinta-feira, contra a Portuguesa, na Academia de Futebol. O meia chileno está sem jogar desde o dia 14 de março, mas parece estar recuperado da contusão muscular na coxa esquerda e pronto para reforçar o Palmeiras na disputa da Série B do Brasileiro - o próximo compromisso palmeirense é no dia 6 de julho, contra o Oeste.

"O grande momento do Valdivia chegou. Ele fez um treino diante da Portuguesa que representou muito bem o apelido de Mago. Fez jogadas espetaculares, participou de dois gols (marcados por Vinicius e Leandro, na vitória dos titulares palmeirenses por 2 a 0). Posso dizer que ele está trabalhando muito e que está com confiança. Contamos com ele para esta retomada da Série B e início da Copa do Brasil porque ele é fora de série e vai qualificar muito nosso elenco", elogiou o treinador.

Gilson Kleina também revelou que a comissão técnica tem feito um trabalho especial com o meia chileno, por causa das seguidas contusões que ele teve nos últimos anos. "Haverá uma administração dos treinos do Valdivia. Vamos, assim, poder usufruir do futebol dele da melhor maneira possível. Temos que monitorar isso por todo o histórico que ele tem", explicou o técnico do Palmeiras.