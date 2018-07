'O grupo acreditou quando previ o título', diz Cuca após triunfo do Palmeiras

O técnico Cuca, do Palmeiras, conseguiu dois feitos históricos neste domingo ao conquistar o Campeonato Brasileiro pela primeira vez na carreira e conduzir o Palmeiras ao título após 22 anos de jejum. Segundo ele, a façanha só foi possível porque o grupo acreditou em uma previsão dele.

Ainda em abril, um mês depois de chegar ao cargo e pouco antes do começo do campeonato, o técnico disse ao grupo que seria campeão nacional. "Eles acreditaram quando falei que a gente ia ser campeão. Se não fossem eles, não saía nada. O mérito foi todo deles", disse o treinador durante a volta olímpica com a taça.

O título veio neste domingo com a vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense, no Allianz Parque, com gol no primeiro tempo marcado pelo lateral-direito Fabiano. A conquista foi garantida com uma rodada de antecedência e encerrou um hiato de 22 anos do clube sem a taça.

Cuca elogiou o elenco ao dizer que a formação atual, ao contrário do time bicampeão pelo Palmeiras em 1993 e 1994, não tem tantos jogadores renomados. "O grupo não tem grandes estrelas. Em 93 e 94 o Palmeiras tinha diversos jogadores de seleção brasileira. O nosso foi na garra, na raça", afirmou.