'O grupo tem de ser o mais importante', diz Lúcio, zagueiro do Palmeiras

SÃO PAULO - Após 14 anos, Lúcio volta a disputar a Série A do Brasileiro. O jogador visitou a redação do Estado nesta quinta-feira e falou sobre o que esperar do Palmeiras para o Nacional, afirmou que o aspecto coletivo tem de se sobressair, comparou Gilson Kleina com Ottmar Hitzfeld, técnico da Suíça, e disse apostar no hexacampeonato do Brasil.

ESTADÃO: O que o Palmeiras pode fazer neste Campeonato Brasileiro?

Tem de esperar algumas rodadas para saber, mas a motivação é grande. Temos a oportunidade de mostrar o nosso valor, já que viemos da Série B e sempre tem a desconfiança. E a derrota para o Ituano foi um aprendizado. A gente viu que não pode bobear um minuto e que todo jogo tem de ser encarado como uma final. O gosto amargo da derrota faz a gente refletir mais.

ESTADÃO: Como os atletas mais experientes do grupo podem ajudar o jovem elenco do Palmeiras?

Tenho de fazer a minha parte bem, jogando, cumprindo as obrigações táticas. O futebol é um esporte coletivo e não podemos contar com a individualidade. Minha participação é ajudar os mais jovens. Eles devem acreditar que podem ganhar títulos.

ESTADÃO: A união é fundamental para o time dar certo?

Um time campeão precisa de grandes jogadores. A individualidade pode decidir em alguns momentos, mas o coletivo é o mais importante. Esse pensamento tem de existir no Palmeiras e na seleção brasileira. Todo mundo tem de remar para o mesmo lado e o grupo tem de ser o mais importante. Como disse na Copa América de 2011, se o nome fosse tão importante, não ficaria no lado de trás da camisa.

ESTADÃO: Torcedores recentemente fizeram alguns protestos violentos contra os jogadores, tanto que hoje alguns atletas andam até com segurança particular. Isso não é algo que te preocupa?

A preocupação com a segurança existe, sim, tanto no Brasil como lá fora. É algo que temos de prestar atenção, principalmente se for uma pessoa pública. Só lamento porque tudo isso mancha a imagem do País do futebol, que vai sediar uma Copa do Mundo. Fico muito contente em ver quem vai ao estádio apoiar a equipe. Esses sim, são verdadeiros torcedores.

ESTADÃO: O Gilson Kleina se parece com algum técnico com quem você trabalhou?

A maior qualidade dele é o caráter. Ele trata todo mundo de maneira igual e não faz diferença entre quem joga e o reserva. Ele trabalha muito, posiciona bem o time. Trabalhei com o Ottmar Hitzfeld, atual técnico da Suíça e que foi campeão pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique, e eles se parecem. Eles falam o que está errado olhando no olho do jogador.

ESTADÃO: É verdade que quando você chegou ao Palmeiras os atletas mais jovens brincaram com a sua idade?

Teve mesmo. Wesley e mais uns moleques falaram que jogavam videogame com meu boneco no Atari e no Super Nintendo. Dei risada e falei que eu só apareci a partir do Playstation, que é mais novo. Mas isso foi legal, porque ajudou a me fazer enturmar rapidamente e fui muito bem recebido por todos no clube.

ESTADÃO: Quando foi afastado do São Paulo e foram divulgadas algumas matérias em que você seria o culpado, não ficou com receio de ser rotulado como indisciplinado?

Sinceramente, não. Eu estava só esperando o momento certo para falar. Naquele momento, o São Paulo estava num momento conturbado e achei melhor me calar, até porque eu era atleta do São Paulo. Mas não fiquei com receio e nem preocupação, até porque por mais que as pessoas tenham falado muitas mentiras, a verdade sempre vai prevalecer. Passei dez anos na seleção brasileira e 12 no futebol europeu, ganhando títulos em vários clubes grandes. Se eu fosse indisciplinado, não teria jogado tanto tempo.

ESTADÃO: Qual é a expectativa para a seleção brasileira na Copa?

Pelo comando da seleção, nível dos jogadores e jogando em casa, tudo isso motiva bastante e vejo o Brasil com grandes chances de ser campeão. A presença do Felipão faz o time ganhar confiança. Ele fez isso em 2002. Claro que isso não pode partir só do treinador. O grupo tem de estar disposto a se sacrificar e deixar a individualidade de lado e pensar só na seleção. Já vimos que quando isso não é feito, quem perde é a seleção. Mesmo que alguns dos nossos jogadores não vivam um bom momento, acredito que o time será forte e um dos favoritos.

ESTADÃO: O nível dos técnicos brasileiros é muito distante do europeu?

Acredito que sim, principalmente na parte do comando. Aqui você vê claramente interferência de diretores e presidentes na escalação, o que é uma vergonha. Na Europa, o treinador faz o que quiser e no fim da temporada presta conta para o dirigente. Nisso, estamos muito atrás.

ESTADÃO: E o Mourinho. O que ele tem de especial que faz ele ser tão bom treinador e ao mesmo tempo ranzinza?

O Mourinho é muito motivado. Ele é chato com a imprensa, mas é uma forma de proteger o time dele e os jogadores. Ele foi um dos melhores treinadores com quem trabalhei. Ele fala na cara o que você errou e passa confiança aos jogadores. E algo fundamental: ele protege os jogadores.

ESTADÃO: E o Materazzi. Recentemente deu uma entrevista te xingando de tudo quanto foi nome. O que aconteceu? Foi só por você chegar na Internazionale e ganhar a vaga dele ou...

Só? Para ele isso foi muito (risos). Deve ter sido algo preocupante para ele. Não sei o que acontece. Nunca tive nada pessoal contra ele. Não sei porque daquelas declarações idiotas que ele fez. Mas o mundo inteiro conhece o caráter dele, e que ele gosta de aparecer. Na Inter, fazia isso querendo aparecer sem jogar. É um cara que não merece nem gastar saliva falando dele.

ESTADÃO: Aprova ex-jogadores que viram comentaristas?

Alguns ex-jogadores só querem criticar. Isso é uma falta de caráter e personalidade. Avaliar um atleta é diferente de humilhar. Principalmente se o cara estava ao seu lado, jogando, pouco tempo atrás. Infelizmente isso acontece. Não sei se é inveja, mas acontece.