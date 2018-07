'O Guerrero vai fazer falta' ao Corinthians, afirma Bruno Henrique O Corinthians perde um jogador que é a referência do time dentro de campo e também ídolo da torcida. Mas há vida sem Paolo Guerrero. Esta é a opinião do volante Bruno Henrique. Para ele, o clube terá de aprender a lidar com a saída do atacante peruano.