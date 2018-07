O homem só O episódio é mais ou menos conhecido. Um homem foi morto, colhido no meio de um conflito entre corintianos e palmeirenses no domingo passado, antes do jogo. Passava pela Praça do Forró, em São Miguel Paulista, quando foi atingido por um tiro. Vestia bermuda cinza, camiseta laranja e sandálias de pescador. No bolso uma nota de 5 reais e um cartão telefônico usado em orelhões. Mais nada. O corpo foi para o Instituto Médico Legal e lá ficou. Na segunda-feira ninguém o reclamou nem na terça. Nessa altura, confesso minha abjeção, já pensava nesta coluna de domingo. Já se insinuava na minha cabeça uma bela coluna poética, vagamente melancólica, sobre um cadáver solitário, insepulto e sem nome. Na quarta-feira, abro o jornal e vejo que o mistério estava na mesma. Na quinta, agora já com o coração batendo, procuro notícias do caso e não atinei com nada ameaçador. Tranquilo, já tinha quase meio texto engatilhado, onde uma prosa elegante se aliava a toda uma poética da solidão e do esquecimento que cai inevitavelmente sobre todos. Tinha já esboçado uma verdadeira elegia ao morto sem nome, que provavelmente o comoveria, pudesse ele me ler. Na sexta, só por descargo de consciência, pego o jornal e para meu horror lá estava o homem devidamente identificado, com família e tudo.