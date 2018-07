'O ideal era não ter jogo na quarta', diz Fábio Carille

Três dias após a conquista do Campeonato Paulista, o Corinthians voltará a campo nesta quarta-feira para decidir a vaga na próxima fase da Copa Sul-Americana, diante da Universidad do Chile, em Santiago (no jogo de ida, vitória do Corinthians por 2 a 0. Para o técnico Fábio Carille, a proximidade dos compromissos vai impedir as comemorações pelo primeiro título em sua carreira de treinador. "O ideal era não ter jogo na quarta, queríamos aproveitar mais para abraçar e agradecer a tantas pessoas que foram importante, mas não temos tempo", afirmou o treinador corintiano.

Para compensar a falta de tempo para descanso e comemoração, Carille revelou que os jogadores terão dois dias de folga depois do jogo contra a Chapecoense, neste sábado na estreia no Campeonat Brasileiro.

As afirmações foram feitas na madrugada deste domingo antes da comemoração oficial pelo título paulista em uma churrascaria, em São Paulo. Além da diretoria, os profissionais de marketing e da comissão técnica do clube, seis jogadores compareceram: o zagueiro Pablo, o volante Gabriel e os reservas Walter, Léo Príncipe, Matheus Vidotto e Rodrigo Figueiredo.

Os demais jogadores foram outra festa na casa do meia Jadson, em Alphaville. Um terceiro grupo preferiu celebrar com os familiares.

Por causa da festa de premiação do Paulistão, na noite desta segunda-feira, a comissão técnica do Corinthians mudou a programação para jogo de quarta-feira. A viagem ao Chile, que inicialmente estava programada para segunda-feira, foi alterada para terça-feira.