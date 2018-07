'O importante é somar pontos', diz Edno no Botafogo O empate por 2 a 2 com o Ceará, na última quarta-feira, no Castelão, fez o Botafogo admitir que as chances de título no Campeonato Brasileiro ficaram reduzidas. Porém, o time segue confiante de que poderá ao menos assegurar a sua classificação para a Copa Libertadores da América. O atacante Edno, por exemplo, enfatizou que o importante foi a equipe não ter perdido do rival cearense no jogo que abriu a 35.ª rodada do torneio nacional.