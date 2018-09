'O importante é vencer e adquirir mais confiança', diz Zé Ricardo no Botafogo

Apesar da vitória apertada do Botafogo sobre o América-MG, por 1 a 0, neste domingo cedo, no Engenhão, pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Zé Ricardo viu razões para elogiar seu time. Com 29 pontos, deixou o campo em 13º lugar antes da disputa das outras partidas da rodada deste domingo, sem chance de terminar a rodada na zona de rebaixamento.

"Temos uma missão aqui no clube que é sair desta situação incômoda na tabela e evitar o rebaixamento. O importante é vencer, pontuar e adquirir mais confiança, até buscar uma sequência positiva e mais consistente", ressaltou o técnico. Ele também viu qualidades no seu time. "Mostramos um poder de organização muito grande. Fizemos um bom primeiro tempo, quando criamos várias oportunidades, e o segundo tempo foi mais emocional porque teríamos que segurar a pressão do América-MG e tentar ampliar a vantagem", reforçou.

No cômputo geral, considerou o resultado essencial para a continuidade do trabalho, lembrando a semana pesada pelas cobranças da torcida e da imprensa. "Queremos as cobranças e também o apoio da torcida, que foi maravilhosa neste jogo, nos incentivando o tempo todo. Juntos, jogadores, comissão e diretoria, nós podemos tirar o clube desta situação", ponderou.

Sobre a pressão em cima dos jogadores, principalmente nos atacantes pelo jejum de gols, ele acha que é uma questão de tempo para tudo passar. Citou o caso de Kieza, que não balança as redes há três meses e teve duas chances para marcar neste domingo. "Ele foi artilheiro por todos os clubes onde passou. Uma hora a bola dele começar entrar. É assim no futebol...".

Zé Ricardo lembrou ainda que tem outras alternativas no ataque, como Aguirre e o Brenner, mas garantiu confiar demais em Kieza. "É a gangorra do futebol. Uma hora o jogador está lá em cima e outra lá em baixo. É um momento delicado e fica complicado a gente analisar, mas temos que manter o trabalho", explicou.

Se o clima era de alívio geral pela vitória reabilitadora, todos pareciam conscientes de que a semana vai ser pesada, com dois jogos em Salvador. Quinta-feira, diante do Bahia, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, e depois, no domingo, o duelo contra o Vitória, no Barradão, pelo Brasileiro. "Pelo menos não vai ter translado, porque vamos ficar direto em Salvador. É um desgaste a menos com viagem. Vamos avaliar bem o grupo e ver quem tem boas condições para entrar em campo nestes dois jogos. Mas estou otimista de que poderemos conseguir bons resultados", concluiu.