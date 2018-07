'O impossível não existe para nós', acredita Diego Tardelli

A derrota por 2 a 0 para o Flamengo na noite de quarta-feira não abalou a confiança dos jogadores do Atlético Mineiro. Lembrando a grande virada sobre o Corinthians nas quartas de final da Copa do Brasil, o atacante aposta em mais um resultado surpreendente, desta vez nas semifinais.

Para alcançar a sonhada decisão, o Atlético precisará vencer o Flamengo na próxima quarta-feira, no Mineirão, pelo mesmo placar para levar o duelo para os pênaltis. Se vencer por três gols de diferença, avançará no tempo normal - uma vitória por dois gols de diferença, mas com gol carioca, dá a classificação ao Flamengo.

"Tem que continuar acreditando. A gente não queria que fosse desse jeito de novo, mas o impossível não existe para nós. Dá para reverter, já mostramos isso em outras oportunidades, mas temos que ter outra postura no Mineirão. Time que quer ser campeão não pode ter a postura que tivemos no segundo tempo", disse Tardelli.

Nas quartas de final, o Atlético passou por situação semelhante. Levou 2 a 0 do Corinthians no jogo de ida, fora de casa. No entanto, surpreendeu na partida de volta ao derrotar o rival paulista por 4 a 1, mesmo depois de levar um gol no início do jogo.

Sem exibir a mesma confiança de Tardelli, o técnico Levir Culpi prometeu um grande duelo no Mineirão. "Vamos montar um time capaz de vencer o Flamengo. E pode ter certeza, quem for ao jogo não vai se arrepender, pelo menos emoção vai ter", declarou.