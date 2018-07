O Inter sempre foi uma pedra no caminho do Palmeiras no Beira-Rio

SÃO PAULO - Internacional e Palmeiras se enfrentam neste sábado em Porto Alegre com objetivos distintos: o Palmeiras quer dar um passo importante para sair da zona do rebaixamento. O Inter ainda tem a ambição de beliscar uma vaga na Libertadores. O time ocupa a sexta posição, com 48 pontos. O quarto colocado é o São Paulo, com 55. Ocorre que para os Palmeiras o retrospecto no Beira-Rio não é dos melhores. E, no que depender das estatísiticas, o torcedor já pode começar a sentir calafrios. Afinal, o Palmeiras venceu o rival gaúcho somente três vezes jogando no Rio Grande do Sul pelo Campeonato Brasileiro. A última vitória foi no distante 6 de dezembro de 1997, com um gol do zagueiro Wágner.

A partida foi válida pela última rodada do quadrangular que dava vaga à final do campeonato (na época, os oito mais bem classifcados eram divididos em dois grupos com quatro equipes cada, os campeões de cada grupo faziam a final).

Desde aquele jogo, o Palmeiras só teve decepções no Beira-Rio. Foram sete derrotas (1999, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008 e 2009) e três empates (2006, 2010 e 2011). O jogo mais emocionante aconteceu em 1999, quando as equipes se enfrentaram pela última rodada da fase classificatória. O Palmeiras dependia de uma combinação de resultados para se classificar às quartas de final, já o Inter precisava ganhar para não ser rebaixado. Numa partida disputada, o Internacional criou mais chances, mas o Palmeiras levava perigo com as finalizações de Paulo Nunes, o Diabo Loiro. O confronto caminhava para um empate até os 35 minutos do segundo tempo, quando Dunga desviou de cabeça após cobrança de falta e garantiu o triunfo - e o alívio - da equipe gaúcha.

25 ANOS DE JEJUM

A primeira vitória do Palmeiras sobre o Internacional, no Sul, foi em 21 de maio de 1967, quando os paulistas festejaram o placar de 2 a 1. Contudo, como o Beira-Rio estava em construção, a partida foi disputada no Olímpico, do Grêmio. O primeiro duelo entre ambos no estádio colorado ocorreu, de fato, em 14 de setembro de 1969, quando os gaúchos aplicaram 3 a 0. A partir daí só deu Inter. Até 1994 as equipes se enfrentaram em 12 ocasiões, com oito vitórias vermelhas e quatro empates: destaque para o 6 a 0 dos colorados em 29 de março de 1981. Na ocasião, o meia Batista e o zagueiro Mauro Pastor marcaram dois gols cada um. A primeira vitória palestrina só veio em 21 de agosto de 1994, 25 anos depois do primeiro encontro, com gols de Edmundo, o Animal, e Rivaldo ainda no primeiro tempo.

SUPREMACIA COLORADA

Os números do confronto entre as equipes pelo Brasileirão são amplamente favoráveis ao Internacional. São 27 vitórias dos gaúchos, 17 triunfos do Palmeiras e 18 empates. O Inter fez 88 gols contra 60 dos palmeirenses. No Rio Grande do Sul, a discrepância é acentuada. São 19 vitórias do Inter, 9 empates e 3 vitórias do Palmeiras. O Inter fez 55 gols e sofreu 24.

Jogando em São Paulo, o Inter também tem sido uma pedra no sapato do Palmeiras. Nos últimos 10 jogos, foram 4 vitórias coloradas (sendo duas por goleada: os 4 a 1 de 2006 e os 3 a 0 do ano passado), 5 vitórias palmeirenses e um empate.