'O jogo não retrata o resultado', diz Rogério Ceni sobre derrota

Os jogadores do São Paulo defenderam a atuação do time ao fim da derrota desta quarta-feira por 3 a 1 para o Atlético-MG, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe definiu o resultado como injusto e lamentou que enquanto perdeu várias chances de gol, o adversário foi mais eficiente e marcou.

"O jogo não retrata o resultado. O que o São Paulo fez até o primeiro gol (do Atlético-MG) foge do contexto. Temos que fazer duas análises distintas, pela atuação e pelo placar", comentou o goleiro Rogério Ceni ao deixar o gramado do Mineirão. O time levou três gols no primeiro tempo, todos marcados por Lucas Pratto.

O argentino marcou aos 17, aos 25 e aos 42 minutos. Antes do intervalo, o São Paulo chegou a criar boas chances, deu trabalho ao goleiro Victor e Ganso ainda chutou uma bola na trave. "Criamos bastante e tivemos vários chances de gol. Independente de tudo o que aconteceu, a gente não fez uma má partida", afirmou Michel Bastos, que atuou como volante.

No segundo tempo, o São Paulo trocou o esquema de três defensores por uma linha de quatro e conseguiu diminuir, com Alexandre Pato, de cabeça, aos 13 minutos. "O futebol muitas vezes prova que tem coisas que a gente não compreende. A gente criou criou muitas oportunidades de gol antes deles marcarem primeiro", disse Michel bastos.