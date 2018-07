'O melhor do mundo está aqui', diz técnico do Barcelona

BARCELONA - O técnico do Barcelona, Gerardo Martino, entrou na polêmica sobre quem é melhor: Messi ou Cristiano Ronaldo. E, como não poderia ser diferente, o argentino defendeu seu compatriota e atleta, que perdeu o prêmio Bola de Ouro da Fifa para o português, em cerimônia realizada segunda-feira, na Suíça.

"Dou meus parabéns ao Cristiano, mas o melhor do mundo está aqui (no Barcelona). Uma coisa é ser premiado, outra é ser melhor", comentou o polido técnico da equipe catalã, nesta quarta-feira, em entrevista coletiva antes do jogo contra o Getafe, pelas oitavas de final da Copa do Rei.

O treinador, porém, ainda não sabe se utilizará Messi desde o início na partida desta quinta. "Nas duas últimas partidas ele entrou no segundo tempo, está bem e esta é uma boa oportunidade de ele jogar. Vamos analisar sua escalação em função do restante da temporada, se já é conveniente que comece o jogo ou que entre no segundo tempo. Mas ele está em plenas condições de atuar", avisou Martino.

Sobre Neymar, indicou que o brasileiro, que não participou do jogo de ida, semana passada, deve atuar normalmente nesta quinta. "Ele não esteve no primeiro jogo porque teve uma indisposição intestinal. Agora está treinando com absoluta normalidade", explicou. Na ida, no Camp Nou, o Barcelona venceu por 4 a 0.