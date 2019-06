'O melhor jogador em campo foi o time', diz técnico da Colômbia após triunfo

Depois de ver a Colômbia derrotar a Argentina por 2 a 0, na noite deste sábado, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na estreia da Copa América, o técnico Carlos Queiroz exaltou a boa atuação coletiva de sua equipe, que conseguiu anular Messi e as principais investidas ofensivas do adversário, assim como foi eficiente ao marcar os seus dois gols no segundo tempo, quando o rival vinha evoluindo no confronto.

"O melhor jogador em campo foi o time", resumiu o treinador português, que assumiu o comando da seleção colombiana em fevereiro passado, depois de uma boa passagem do seu antecessor, o argentino José Pekerman, à frente da equipe nacional.

Queiroz, porém, procurou conter a euforia ao projetar o próximo desafio da Colômbia na competição continental, que será contra o Catar, na quarta-feira, no estádio do Morumbi, em São Paulo, antes de fechar a sua campanha no Grupo B no dia 23, contra o Paraguai, na Fonte Nova.

"O próximo jogo seguramente será mais difícil que o jogo contra a Argentina. Estamos contentes com o resultado, mas é somente o princípio do torneio. Não chegamos a nenhum lugar. O jogo que estamos jogando é a (briga pela) classificação", alertou. "Agora temos de descansar e amanhã a lutar mais e, se for possível, jogar melhor", reforçou.

O português ainda enfatizou a necessidade de a Colômbia encarar os duelos diante de catarianos e paraguaios com "a mesma humildade" com a qual enfrentou a Argentina na estreia. E ele também elogiou o desempenho dos seus atletas neste sábado. "Quero parabenizar os jogadores da Colômbia. Com muita humildade e trabalhando juntos, souberam sofrer, se reagruparam em campo e logo se soltaram. Isso me encantou muito", ressaltou.