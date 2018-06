'O mundo quer ver Messi ser campeão da Copa do Mundo', afirma Del Potro

Às vésperas de uma mudança de esquema tático visando a participação na Copa do Mundo, a seleção da Argentina ganhou um torcedor mais que ilustre pelo sucesso no Mundial da Rússia. Trata-se de Juan Martin Del Potro, principal tenista do país na atualidade, e que vive ótima fase na carreira nas últimas semanas.

+ Messi faz primeiro treino e Sampaoli arma Argentina com meia do Independiente

+ Promessas da Itália celebram duelo com Messi em amistoso: "Jogador de videogame"

+ Confira a página especial da Copa do Mundo

Vencedor do Masters 1000 de Indian Wells, nos EUA, ele mostrou ser conhecedor de futebol e revelou sua torcida para que o maior craque da seleção de seu país, Lionel Messi, consiga conquistar a taça no próximo mês de julho.

"O mundo quer ver Messi campeão na Rússia", afirmou Del Potro, que derrotou Roger Federer na final do torneio norte-americano no último domingo. "O mundo do futebol precisa que Messi vença o título".

A imprensa argentina afirma que o técnico Jorge Sampaoli estraia promovendo mudanças pedidas pelos próprios atletas para tornar a equipe, atual vice-campeã Mundial, mais equilibrada defensivamente para a disputa da Copa. E a efetividade das medidas poderá começar a ser vista no amistoso desta sexta-feira, contra a Itália, às 16h45 (horário de Brasília).

Del Potro, por sua vez, reforçou o apoio aos comandados de Sampaoli e afirma entender o que passam os jogadores para lidar com a pressão dos fãs. "No meu país, todos temos expectativas elevadas para a Rússia. E eu sei que os jogadores sentem essa pressão, pois é algo que eu sinto quando jogo a Copa Davis", afirmou, rasgando elogios ao camisa 10 e capitão da Argentina.

"Leo é uma grande pessoa e merece ganhar (a Copa do Mundo), mas está fazendo mais do que ele pode pelo nosso país. Estou muito orgulhoso de tê-lo como nossa bandeira ao redor do mundo. Espero que a Argentina possa ganhar a Copa", afirmou.

Além de enfrentar a Itália nesta sexta, em Manchester, a seleção argentina encara a Espanha na ptóxima terça-feira, em Madri. De acordo com os treinos desta semana, espera-se que Sampaoli escale o onze inicial com: Sergio Romero; Mercado, Fazio, Otamendi e Tagliafico; Lucas Biglia, Paredes, Meza, Di María e Messi; Higuaín.