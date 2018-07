'O Palmeiras ainda está na briga pelo título brasileiro', diz Dudu

O atacante Dudu, do Palmeiras, continua otimista pela chance de título brasileiro neste ano. O jogador disse nesta quarta-feira, durante evento promovido pela Faculdade das Américas (FAM), que a equipe continua com a expectativa de conquista, mesmo na quarta posição e a 13 pontos atrás do líder, o Corinthians, a 15 rodadas do fim da competição.

"Acho que a gente ainda está na briga. Estamos muitos pontos atrás, mas ainda têm muitos jogos. A gente vê que os times estão caindo um pouco de rendimento. Se a gente subir o nível de competitividade, com certeza vamos brigar no final pelo título", afirmou o atacante durante o evento promovido por uma das patrocinadoras do Palmeiras.

O técnico Cuca e os jogadores estabeleceram como meta terminar o segundo turno com a melhor campanha entre os participantes, para que esse desempenho possa manter em aberto alguma oportunidade de título caso os líderes continuem a perder pontos. "Ainda estamos na briga, não acabou nada, tem muito campeonato. O ano de 2009 é um exemplo. A gente espera que esse exemplo sirva para nós", comentou.

O campeonato citado por Dudu teve uma reviravolta exatamente a partir da mesma rodada em que o torneio atual se encontra, a 23ª. Naquele ano, o Palmeiras tinha 13 pontos de vantagem sobre o então 11º colocado, o Flamengo. A equipe carioca reagiu, chegou à liderança depois da penúltima rodada e confirmou o título no jogo final, ao bater o Grêmio, no Maracanã.