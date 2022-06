'O Palmeiras joga hoje o melhor futebol do Brasil', diz Wesley

Wesley mostrou personalidade dentro de campo e fora dele. Autor da pintura que selou a goleada do Palmeiras sobre o Botafogo nesta quinta-feira, por 4 a 0, o jovem atacante não hesitou ao ser questionado se o Palmeiras é, hoje, o melhor time do País.

"O Palmeiras hoje joga disparadamente o melhor futebol do Brasil", sentenciou o atleta. Os resultados recentes chancelam a avaliação de Wesley. O Palmeiras fez a melhor campanha entre todos os times da fase de grupos da Libertadores e assumiu a liderança isolada do Brasileirão, agora com 19 pontos, ao golear o Botafogo em casa. São 16 jogos de invencibilidade na temporada.

"O grupo é bom, está fechado. A gente se conhece", afirmou Wesley. A boa fase palmeirense contrasta com a dos rivais. Atlético-MG e Corinthians, que também brigam pela ponta, foram derrotados na rodada. Já o Flamengo, que monopoliza as conquistas com o Palmeiras nos últimos anos, está em crise e trocou mais uma vez de técnico.

"Internamente estamos preocupados com a gente. O que os adversários fazem ou deixam de fazer não muda nosso comportamento, mas é bom que os rivais tropecem e a gente continue vencendo para aumentar a vantagem", disse Wesley.

O jovem é reserva e entrou no fim da partida diante do Botafogo. Na primeira vez em que foi acionado, pedalou em cima do marcador e acertou o ângulo esquerdo de Gatito Fernández. Os outros gols foram marcados por Rony - duas vezes - e Gustavo Scarpa.

O golaço que marcou o jovem ofereceu ao bebê que está a caminho. Ele será pai pela primeira vez e só oficializou a notícia agora porque contou, aos risos, que havia obtido autorização da mulher.

"Muito feliz com a nova fase da minha vida. Esse gol foi especialmente pra essa pessoinha que ainda não está entre a gente", comemorou.