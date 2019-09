'O Palmeiras vai brigar muito pelo título brasileiro', diz Galiotte

O presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, mostrou confiança no time na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. Com a goleada por 6 a 2 sobre o CSA, a equipe alviverde se manteve a três pontos do líder Flamengo.

"Não conseguimos chegar na Copa do Brasil e na Libertadores, mas temos um grupo qualificado, com condições de disputar títulos. É isso que a torcida quer, e trabalhamos para isso. O Palmeiras vai brigar muito pelo título brasileiro", afirmou Galiotte, após o jogo desta quinta-feira no Pacaembu.

O Palmeiras chegou a cinco vitórias consecutivas em cinco jogos sob o comando do técnico Mano Menezes. Galiotte voltou a comentar a mudança no início deste mês, com demissão de Luiz Felipe Scolari.

"Foi um resultado importante, dá confiança, a gente precisava. A troca nós fizemos porque tínhamos naquele momento caído muito de rendimento, e precisávamos fazer alguma coisa para recuperar o espaço. Agora, estamos no caminho novamente", disse.

Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Internacional no domingo, às 16h, no Beira-Rio. O time gaúcho está em quarto lugar na tabela, com 36 pontos, enquanto a equipe alviverde tem 45.