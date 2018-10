O Palmeiras conseguirá avançar na Copa Libertadores 2018? Vote!

Após perder para o Boca Juniors por 2 a 0 na partida de ida das semifinais da Libertadores, na Bombonera, o Palmeiras precisa de um grande resultado, nesta quarta-feira, às 21h45, para avançar à decisão da competição: vencer os argentinos por três gols de diferença e passar de forma direta ou fazer 2 a 0 e levar a decisão nos pênaltis.

Mesmo reconhecendo a superioridade do rival na primeira partida, os jogadores palmeirenses acreditam na virada. "Estávamos fazendo uma boa partida. Eles fizeram um gol de bola parada e, depois, de um chute de fora da área. Fazíamos uma boa partida. Esse resultado é lamentável. Está difícil, mas não impossível. Em São Paulo, faremos uma grande partida", disse o zagueiro Gustavo Gómez loco após o confronto.

"Difícil de reverter um 2 a 0, né? Mas temos condição. Mostramos isso no jogo. Por desatenção, sofremos dois gols em dois minutos. Mas, na quarta, vamos poder reverter", reforçou o discurso o atacante Dudu.

Além de contar com o segundo melhor ataque do Brasileirão e com o artilheiro da Libertadores até agora, Borja, com 9 gols, ao lado de Morelo, do Santa Fé, outro fator que pode pesar a favor da equipe paulista é o Allianz Parque. O estádio deve estar lotado para o confronto e vai empurrar a equipe dona da casa.

Mas queremos saber de você. O Palmeiras vai conseguir avançar Copa Libertadores 2018?