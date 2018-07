'O ponto fraco do Vasco hoje é a bola', admite Wendel O volante Sandro Silva pode ganhar uma vaga no time titular do Vasco contra o Volta Redonda, no domingo, pela primeira rodada da Taça Rio. No treino coletivo desta quinta-feira, ele foi escalado pelo técnico Gaúcho em lugar de Thiago Feltri, enquanto Wendel voltou a ser deslocado para a lateral esquerda.