'O problema de Verratti é que ele joga na França', diz técnico da Itália

O técnico da seleção da Itália, Giampiero Ventura, polemizou neste sábado ao avaliar o desempenho de um dos seus principais atletas, Marco Verratti. Para ele, o volante do Paris Saint-Germain não está jogando tão bem quanto poderia pelo fato de enfrentar equipes menos competitivas no Campeonato Francês e, consequentemente, diminuir seu empenho em treinos e até nos jogos.

Para Ventura, o PSG não tem muitos rivais no torneio nacional, o que faria com que o jogador ficasse mal acostumado - a equipe parisiente é, atualmente, a 3ª colocada na tabela, atrás de Nice e Monaco.

"Eu digo e repito: Verratti é um jogador de muito futuro, importantíssimo para a Itália", afirmou o técnico italiano, em entrevista à Sky Sports. "O problema é que ele não joga na Itália, mas na França, onde as situações são diferentes, o ritmo é diferente. O nível do seu time é tão alto em relação aos demais que ele praticamente não enfrenta situações difíceis. Ele precisa se reacostumar a dar 100%", avaliou.

Verratti é tido como um dos principais destaques da seleção italiana, mas não tem tido tantas chances na equipe titular. Nas últimas seis partidas, ele foi titular em apenas três, Israel, Macedônia e Liechtenstein e talvez não coincidentemente, iniciou no banco contra equipes mais fortes como França, Espanha e Alemanha. Ele tem, no total, 19 jogos com a camisa da Itália.

Para Ventura, no entanto, ele tem grande futuro pela frente - o técnico inclusive errou a idade do jogador do PSG ao explicar seu argumento. "Ele tem 21 ou 22 anos, não se pode querer ter tudo de uma vez", explicou, sobre o atleta de 24 anos, que chegou à equipe francesa quatro anos atrás vindo do Pescara, então na Série B do Campeonato Italiano.