O que a Argentina precisa fazer para se classificar às oitavas da Copa do Mundo?

A Argentina pode ser eliminada nesta terça-feira da Copa do Mundo. A seleção argentina enfrenta a Nigéria, às 15h, em situação muito delicada, com o clima tenso entre comissão técnica e jogadores e sem depender apenas de suas forças para se classificar às oitavas do Mundial da Rússia. A definição da vaga pode acontecer até em sorteio ou número de cartões.

O clima entre jogadores e o técnico Jorge Sampaoli é muito ruim. Durante a semana, a imprensa argentina chegou a noticiar que os atletas pediram a demissão do treinador para a AFA (Associação de Futebol da Argentina), mas os dirigentes decidiram mantê-lo no cargo. O nome de Ricardo Gareca, que comandou a seleção do Peru no Mundial, já aparece como possível substituto de Sampaoli. Entenda como a conturbada seleção argentina pode se classificar.

Argentina empata ou perde para a Nigéria

A seleção de Jorge Sampaoli estará eliminada do Mundial, independente do resultado de Islândia e Croácia.

Argentina ganha e Islândia ganha da Croácia

A Croácia passa em primeiro e a segunda vaga será decidida nos critérios de desempate. O primeiro deles é o saldo de gols, que neste momento apresenta a Islândia melhor, com -2 contra -3 dos argentinos. Se, por exemplo, islandeses e argentinos vencerem pela mesma diferença de gols, a seleção sul-americana está fora. Para avançar, teria que vencer por mais gols de diferença do que os islandeses.

Definição pode ser em cartão?

Caso a Argentina vença a Nigéria por 2 a 0 e a Islândia derrote a Croácia por 2 a 1, argentinos e islandeses empatarão em saldo, número de gols marcados, confronto direto e a definição será nos cartões. Neste momento, a Argentina tem três amarelos (Mercado, Acuña e Otamendi) e a Islândia nenhum.

E se empatarem no número de cartões?

Se a Argentina fizer 2 x 0 na Nigéria e a Islândia vencer a Croácia por 2 a 1, com os islandeses terminando a fase de grupos com a mesma quantidade de cartões que os argentinos, a definição do classificado ocorrerá através de sorteio.

Argentina ganha e Islândia empata ou perde

Os argentinos estão classificados para as oitavas de final do Mundial.