Saiba o que precisa acontecer para o Brasil se classificar às oitavas de final

O jogo do Brasil na quarta-feira ganhou ares de decisão após os resultados da segunda rodada. A boa notícia é que o time comandado por Tite depende apenas de suas forças para avançar às oitavas de final do Mundial da Rússia. Mas se tropeçar diante dos sérvios, dependerá do confronto entre Suíça e Costa Rica e a classificação pode ocorrer até pelo número de cartões. Veja quem já está classificado e quem está eliminado da competição.

+ Neymar exagera, juiz consulta o VAR e anula pênalti para o Brasil

+ Brasil desencanta no fim, faz 2 a 0 nos acréscimos e elimina a Costa Rica

+ Veja a classificação da Copa do Mundo

​Se classificando, que horas o Brasil joga nas oitavas de final?

Depende da posição. Se o time brasileiro avançar em primeiro, jogará na segunda-feira, às 11h, em Samara, contra o segundo colocado do grupo F, que conta com Alemanha, México, Suécia e Coreia do Sul. Caso avance na segunda posição, os comandados de Tite atuarão na terça-feira, no mesmo horário, em São Petersburgo, contra o primeiro do grupo F.

Se o Brasil vencer a Sérvia

Seleção brasileira está classificada, mas pode perder a primeira colocação para a Suíça, caso ela vença a Costa Rica. A disputa será no saldo de gols. O time brasileiro tem 2 e os suíços 1. .

Se o Brasil empatar com a Sérvia

O time de Tite está classificado, mas perderá a primeira colocação para a Suíça caso ela derrote a Costa Rica.

Se o Brasil perder para a Sérvia

A seleção brasileira avançará se a Costa Rica ganhar da Suíça pela mesma diferença de gols que o Brasil perdeu.

Vaga nos cartões

Se o Brasil perder por dois gols de diferença da Sérvia e a Suíça for derrotada por um gol de diferença pela Costa Rica, a definição será no número de cartões. Atualmente, o time brasileiro tem três cartões amarelos e os suíços contam com quatro.