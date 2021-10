'O que o Daronco fez hoje é ridículo', critica Hulk após derrota do Atlético-MG

Hulk deixou o gramado do Maracanã bastante incomodado com a arbitragem do gaúcho Anderson Daronco, que apitou a vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, por 1 a 0, neste sábado à noite, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante precisou ser contido no gramado.

Logo após o apito final, Hulk foi para cima de Daronco para cobrar mais minutos de acréscimos, uma vez que o Flamengo segurou bastante o jogo no segundo tempo, principalmente em lances envolvendo o goleiro Diego Alves.

Leia Também Flamengo vence jogo tenso com Atlético-MG no Maracanã e esquenta reta final do Brasileirão

"O que o Daronco fez hoje é ridículo. O que o Diego Alves fez hoje é ridículo. Isso é uma falta de respeito. Aí dá o cartão amarelo faltando dois minutos? Tá de sacanagem! Infelizmente, ninguém respeita o futebol brasileiro", esbravejou o centroavante, que não gostou da catimba carioca para ganhar tempo.

Hulk também comentou sobre as consequências desta derrota para o Flamengo, mas manteve a tranquilidade sobre as chances de título do Atlético-MG. Ele aproveitou para cutucar mais uma vez a arbitragem do campeonato. "Se não acontecer o que aconteceu hoje, a gente tem tudo para ser campeão, porque o Atlético vem sendo muito prejudicado e ninguém faz nada", completou o atacante.

O clima quente no gramado também passou para os vestiários do Maracanã. Após o jogo, jogadores do Atlético-MG e o técnico Cuca se desentenderam com funcionários da segurança do Flamengo, o que gerou empurra-empurra e troca de xingamentos dos dois lados.

Com a derrota, o Atlético-MG ainda segue líder isolado do Brasileirão, com 59 pontos ganhos. Dez pontos a mais que Flamengo (2º com 49) que tem dois jogos a menos - e Palmeiras (3º com 49).