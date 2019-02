'O que tinha de ser testado já foi', diz Hernanes, do São Paulo

Estreante da noite na derrota do São Paulo para o Guarani por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Pacaembu, o meio-campista Hernanes negou que a partida do próximo domingo, contra o São Bento, tenha de servir de motivação para o compromisso da semana que vem, diante do Talleres, na Argentina, pela Pré-Libertadores.

"O que tinha de ser testado já foi testado. Agora é recarregar as energias para chegar na quarta-feira com força total. Vamos ver o que o André vai propor", falou o camisa 15, referindo-se ao técnico André Jardine.

Em quatro apresentações no Campeonato Paulista, o treinador ainda não repetiu uma formação, razão pela qual fica difícil de prever qual escalação ele levará a campo diante dos argentinos. Nesta quinta, por exemplo, ele deixou Nenê e Hernanes no banco, e só recorreu à dupla no segundo tempo.

Questionado sobre o jogo em si, Hernanes disse ter visto alguns pontos positivos, mas terminou sua análise com uma ponderação: "Como time, melhoramos um pouco com posse de bola, criação, organização de jogo. Mas temos de melhorar muito ainda para vencer as partidas".