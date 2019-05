'O Santos não gosta de marcar', diz Diogo Barbosa após goleada do Palmeiras

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa, do Palmeiras, vibrou neste sábado com a vitória por goleada do time por 4 a 0 sobre o Santos, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro. Logo depois da partida, o jogador explicou que a equipe conseguiu a vantagem ao ter estudado o adversário e identificado que o resultado positivo viria ao se explorar as falhas defensivas.

"Nós conhecemos o Santos. É um time que gosta de trabalhar a bola, mas não gosta de marcar. Nosso time tem jogadores rápidos e que sempre vão achar os contra-ataques", afirmou. O Palmeiras ganhou por 4 a 0 com gols de Gómez, Deyverson, Raphael Veiga e Hyoran. O resultado fez o time se tornar líder isolado do Brasileiro, ao abrir três pontos de vantagem sobre Santos e São Paulo.

Diogo Barbosa disse que a partida foi marcada pelos estilos diferentes de jogo das duas equipes e ainda ironizou as comparações existentes entre Santos e Palmeiras. "Foi o duelo entre o futebol bonito, como vocês (imprensa) dizem contra o futebol eficiente do Palmeiras", comentou.

Com o resultado, a equipe alviverde se consolida também como o melhor ataque e melhor defesa da competição. O Palmeiras volta a campo na próxima quarta-feira, agora por outra competição. Na quarta-feira à noite, o time estreia na Copa do Brasil diante do Sampaio Corrêa, em São Luís, no Maranhão. Pelo Campeonato Brasileiro o time só volta a ter compromisso no sábado, quando enfrenta o Botafogo, em Brasília.