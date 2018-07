'O Santos tem prioridade', diz Thiago Maia sobre renovação

O volante Thiago Maia, um dos destaques do Santos na vitória sobre o Corinthians, por 2 a 0, pela Copa do Brasil, espera que seu vínculo seja renovado rapidamente. Como seu contrato com o Santos só vai até fevereiro de 2016, ele já pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir do mês que vem. O jogador de 18 anos afirma que pretende atuar no mercado europeu, mas afirma que a prioridade é do Santos.

"Não é um desejo só meu (jogar na Europa). Mas de todo jogador. O Santos tem prioridade. Espero ter uma boa conversa e espero que dê tudo certo”, afirmou o volante em entrevista coletiva na tarde desta quinta-feira, no CT Rei Pelé. "Estou no Santos desde os 14 anos. O Santos me deu tudo, me ensinou a ser homem. Questão de renovação é para o meu empresário. Eu jogo futebol", completou o jogador.

Thiago Maia estreou no Santos no Campeonato Brasileiro do ano passado contra a Chapecoense, mas só conseguiu uma boa sequência de jogos na fase final do Campeonato Paulista deste ano por causa das lesões no joelho dos volantes Alison e Valencia.

Bastante elogiado pelo técnico Dorival Júnior, principalmente após a vitória sobre o Corinthians, o jogador elogia o trabalho de base do Santos. “A base do Santos trabalha muito bem o jogador. Já tem de subir preparado, com outra cabeça. E o Dorival é um excelente treinador, assim como o Marcelo (Marcelo Fernandes, técnico que voltou a ser auxiliar). Eles passam bastante tranquilidade. Sem contar que esse elenco não te deixa nervoso. Parece que jogamos juntos há cinco ou seis anos”, afirmou o jogador.