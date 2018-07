'O São Paulo ganhou muito com Osorio', diz Rogério Ceni

O goleiro Rogério Ceni, do São Paulo, elogiou o trabalho do técnico Juan Carlos Osorio na noite de sábado, depois da vitória por 1 a 0 sobre o Atlético-PR, pelo Brasileirão. O colombiano está perto de deixar o clube e assumir a seleção mexicana e para o jogador de 42 anos, o trabalho que teve até agora quatro meses no time do Morumbi foi suficiente para deixar no clube um legado positivo.

"O São Paulo ganhou muito com ele, eu pude aprender bastante. Introduziu um sistema de treinamento muito bom", comentou o jogador. Osorio vai anunciar na quarta-feira se ficar no São Paulo até o fim do ano ou se transfere para o México agora. A seleção inicia em novembro a disputa por vaga na Copa do Mundo da Rússia e quer contar com o treinador o quanto antes para iniciar o trabalho.

O colombiano disse no sábado, no Morumbi, que vai dar a resposta final na quarta-feira, quando o time se reapresenta no CT da Barra Funda. "Tomara que não seja agora (a saída de Osorio), mas se for um sonho que ele tem, cada um vai atrás de seus sonhos. Tomara que ele possa ficar até dezembro ou mais", afirmou Ceni. Segundo o goleiro, Osorio gosta muito do São Paulo e por isso, está dividido entre as duas oportunidades.

Osorio chegou ao São Paulo no começo de junho e comando o time em 28 partidas, com 12 vitórias, sete empates e nove derrotas. Ao bater o Atlético-PR por 1 a 0 no Morumbi, no último sábado, o treinador chegou a 51% de aproveitamento dos pontos desde a sua estreia à beira do gramado, contra o Grêmio.