'O São Paulo melhorou muito', diz palmeirense Gustavo Gómez antes do clássico

Depois de cumprir suspensão automática contra o Avaí por causa do terceiro cartão amarelo, o zagueiro Gustavo Gómez volta ao Palmeiras no clássico com o São Paulo. Apesar da diferença de dez pontos para o líder Flamengo na reta final do Campeonato Brasileiro, o defensor ainda se agarra à possibilidade matemática de brigar pelo título.

“O futebol brasileiro é muito competitivo e difícil. Temos de fazer a nossa parte para conseguir um resultado positivo porque vai ser muito importante. Tem possibilidade matemática, vamos brigar... É um jogo importante, e temos de conseguir a vitória para seguir brigando”, afirmou.

Gómez afirma que o adversário melhorou na competição – o São Paulo é o quarto colocado. “Vai ser um jogo difícil como todos os clássicos, é um jogo a parte. O São Paulo melhorou muito, mas vamos tratar de fazer o nosso jogo, impor o nosso ritmo para ter um resultado positivo – afirmou Gómez, autor de cinco gols no Campeonato Brasileiro.

Ainda que o Palmeiras faça sua melhor campanha em pontos corridos (57 pontos em 28 jogos, assim como em 2016), a distância para o Flamengo apenas aumentou ao longo do segundo turno. Na opinião de Gómez, os empates e os jogos fora de casa dificultaram a campanha deste ano.

“Empatamos muitos jogos. Futebol brasileiro é muito competitivo, muitos times bons, adversários jogam, jogar fora é difícil. Mas olhando os pontos, ano passado depois de 28 rodadas estávamos com menos pontos. Tem muita competência no Brasil e isso tem parte, também”, disse o paraguaio.