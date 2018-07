O São Paulo teve o meia Lucas e isso explica a vitória diante do Santos

SÃO PAULO - Questionado sobre o que tinha feito a diferença no clássico, Ganso abriu um sorriso amarelo e disse: "O camisa 7 deles." Esse foi o reconhecimento para Lucas, autor do gol da vitória do São Paulo sobre o Santos, por 3 a 2, neste domingo, no Morumbi. Lucas fez a diferença ao longo da partida, puxando contra-ataques, driblando e tocando, como pediu Leão. Diante do olhar atento do técnico da Seleção, Mano Menezes, ele jogou por dois quando Rodrigo Caio foi expulso e virou a balança a favor do São Paulo.

Depois de ter sido criticado por Leão pelo individualismo, Lucas encontrou sua redenção. "A melhor maneira de responder às críticas é dentro de campo", disse o moleque, sorrindo. Com o resultado, o São Paulo é o vice-líder, com 31 pontos, como o Corinthians, mas com vantagem no saldo de gols.

Lucas não jogou só. O São Paulo foi soberano, como dizem as peças publicitárias do clube.

Muricy havia estufado o peito para dizer que "clássico é jogo para todo mundo entrar" e, por isso, colocara todos os titulares. Neymar, Ganso e Borges entraram, mas não jogaram. Cansados pela partida da Libertadores no Peru ou simplesmente em um dia ruim, as estrelas nem piscaram. Bem marcado – em alguns lances até com violência, o que justificou a expulsão de Rodrigo Caio no começo do segundo tempo –, Neymar não conseguiu criar. Ganso acordou tarde e Arouca batia cabeça com Adriano. Ibson e Borges? Nulos.

O segredo de Leão foi asfixiar o leve e criativo meio de campo do Santos, com marcações praticamente individuais sobre Ganso e Ibson. A bola não chegava e, quando chegava, batia e voltava. O São Paulo teve mais posse de bola, ganhou as jogadas aéreas e criou pelo menos quatro chances claras para matar o clássico. Só converteu a primeira, aos 8 minutos, quando Casemiro acertou um chute de fora em que a bola desviou em Edu Dracena. Depois desperdiçou chances com uma cabeçada de Paulo Miranda (boa defesa de Rafael), um chute torto de Cícero, aos 22, e outro, mais torto ainda, de Jadson, aos 33.

A parada técnica para reidratação caiu do céu para Muricy. Aos berros, ele tirou sua defesa das cordas. Pediu para Ganso recuar e fugir da marcação e implorou para Arouca jogar mais. O eletrocardiograma santista começou se recuperar e o Santos quase empatou aos 30, com Borges, e aos 42, com Neymar. Denis e Rhodolfo salvaram.

O São Paulo começou a lamentar ainda mais as chances perdidas aos 6 minutos, quando Denis falhou na cobrança de escanteio e Edu Dracena empatou. Aí, o jogo virou um filme de ação, em uma sequencia de lances de tirar o fôlego, espremidos em poucos mais de 20 minutos. Houve a expulsão de Rodrigo Caio; Luis Fabiano sofreu e converteu um pênalti duvidoso do goleiro Rafael fazendo 2 a 1; Neymar empatou após uma falha de Casemiro. Tudo igual.

Aos 41 minutos, um lance que exige câmera lenta. Lucas avança pela direita e cruza para Cortez acertar a trave. No rebote, a bola procura – caprichosa e certeira – os pés de Lucas. Esse foi o prêmio: o gol da vitória, aquele que arranca o elogio do rival, que devolve o orgulho aos são-paulinos maltratados nos últimos clássicos. Ontem, o 7 de Lucas foi maior que o 11 de Neymar. Até o 10 reconheceu.