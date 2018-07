A invenção mais diabólica de quem elaborou as regras do futebol foi o segundo tempo. Consigo imaginar ingleses reunidos, discutindo as características do jogo que inventavam e, de repente, algum homem de teatro, algum dramaturgo ou ator infiltrado no meio deles, sugere o segundo tempo. Por que uma partida devia terminar sem que houvesse chance dela mudar completamente, das coisas virarem outras, da surpresa se fazer presente, como na vida, como nos palcos? Por que não dar ao vencido a chance de se transformar em vencedor e o vencedor decair de sua glória provisória?

Certamente foi esse hipotético homem de teatro, com seu gosto inglês pelo drama, que criou isso que atormenta até hoje a nós torcedores. Nada é mais perigoso do que um segundo tempo. Sobretudo em torneios como esse atual brasileiro, onde há um enorme equilíbrio entre equipes. Para a maioria dos torcedores o fim do primeiro tempo é motivo de alívio e, ao mesmo tempo, de tormento. O alivio é seguido da pergunta fatal: como será o segundo tempo? Porque o segundo tempo é a hora em que as coisas mudam, em que a noite se transforma em madrugada e depois em manhã, em que o que parecia uma coisa, vira outra.

Eu, pelo menos, vivo sempre a angústia do segundo tempo. Se o time para o qual torço vence, digamos por 1 a 0, isso não é motivo para me alegrar muito. Vem aí o segundo tempo. E se nos primeiros dez minutos o adversário empata? E, mesmo quando o time está ganhando por 2 a 0, e se o adversário, nos mesmos dez minutos faz um gol e incendeia a partida? Tudo é perigoso, tudo é dúvida e tensão.

Tentar segurar o resultado seria uma solução? O que estará acontecendo nos vestiários do adversário? O que estará tramando o outro técnico? Se esse técnico é conhecido a coisa é ainda pior. Buscamos, quando os times voltam do intervalo, não quem mudou no nosso time, mas quem mudou no outro. Examinamos as caras conhecidas que retornam, sempre aflitos, procurando alguma nova cara.

Uma coisa é certa: nada será como antes. Vai começar outro jogo, mais terrível. Não há terceiro tempo. Tudo vai se definir aí, nos próximos quarenta e cinco minutos.

Uma das coisas mais curiosas, mais comuns no futebol, entretanto, é que, frequentemente, tudo o que descrevi acima é esquecido. É quando nossa atenção vai só para o nosso time. Quando não admitimos que as coisas mudem e se o time jogava bem e ganhava por 1 a 0, não vemos motivo para que o jogo se modifique. Afugentamos o temor de ver as coisas mudarem jogando toda a responsabilidade sobre o nosso treinador. Ele é responsável pelo time, e se o time está ganhando tem que continuar ganhando.

Esquecemos do vestiário do adversário e do treinador adversário. Deixamos de valorizar o treinador que termina o primeiro tempo derrotado. Vide o jogo recente entre Corinthians e Santos. O Corinthians termina a primeira parte ganhando por 1 a 0. Acabou perdendo por 2 a 1. O jogo virou e caiu uma tempestade sobre o Cristóvão. Ele foi responsável pela derrota. Fez substituições erradas, recuou o time quando devia avançar. Só deu o treinador e o que foi considerado suas "mancadas". Nenhuma palavra foi dita, pelo menos que eu tenha ouvido, sobre Dorival Junior. Nada lhe foi atribuído como méritos pela mudança do placar. Tudo foi culpa do Cristóvão. Como se Dorival em seu vestiário tivesse apenas dito a seus jogadores: "Pois é, pessoal, vamos esperar alguma mancada do Cristóvão. Se acontecer isso a gente ganha o jogo."

Acho pouco provável. Dorival Junior é um dos melhores treinadores do Brasil, alguma coisa ele disse ou fez no vestiário que ajudou a mudar a partida. Para mim, o que aconteceu nesse jogo foi apenas a existência de um segundo tempo. Ao contrário do primeiro, ele é outra partida. De minha parte, no terror do segundo tempo, só consigo pensar no maldito ator inglês.