O Timão azedou

O Corinthians desandou numa hora importante - em vez de deslanchar, emperrou, trocou o encanto pelo azedume, o futebol eficiente por tensão e descontrole. Não é por acaso, nem por contusões, que colheu apenas dois dos últimos 15 pontos disputados. Não se pode jogar no lixo, em quatro dias, a chance de disparar e, além disso, perder para equipes da zona de rebaixamento, como aconteceu nas viradas diante de Atlético-MG (1 a 2) e Atlético-GO (3 a 4).

A partida de ontem no Pacaembu revelou uma equipe cansada, insegura, lenta na defesa, descalibrada no ataque e sem criatividade no meio-campo. Não bastaram o entusiasmo da torcida nem o esboço de reação, que diminuíram a diferença de 4 a 1 para o resultado final. Foi pouco para quem sonha com a taça e ainda está no páreo, apesar de tudo.

O Corinthians pode chegar ao penta, mas não depende mais só de sua eficiência. Neste final de semana, viu queimada a gordurinha que o mantinha à frente, no esquecido critério dos pontos perdidos. Mesmo que passe pelo Vasco na quarta-feira, não alcança o Cruzeiro.

Há justificativas para a derrapada em casa? Não. No máximo, é possível alegar atenuantes, como o farto lote de baixas no elenco, mas não se encontram desculpas irrefutáveis. Sem queimar suspeitos na inquisição das arquibancadas, não dá para depender de Souza, por exemplo, para compensar ausência de Jorge Henrique, Dentinho ou do esporádico Ronaldo. Também não se pode achar que Defederico entraria para resolver a falta de fantasia no meio; ou que trocar William por Chicão, no intervalo, venha daria mais estabilidade a um setor antes inabalável e que agora vacila (tomou 13 gols em seis jogos).

A oscilação corintiana ficou evidente em dois episódios no jogo de ontem à tarde: o primeiro, foi na substituição de Moacir por Defederico aos 8 minutos do segundo tempo, depois de pedidos da torcida. Se Moacir não funcionava, por que não mandá-lo para o banco no meio-tempo, sem necessidade da execração pública? Colocar o argentino teria sido uma forma de contentar a plateia? O segundo veio com o soco descabido de Leandro Castán em Juninho, num lance parado e favorável ao Corinthians. O candidato a herói (marcou o primeiro gol alvinegro) levou vermelho e fez o time entortar de vez. A derrota só não foi mais constrangedora por causa dos gols de William Morais e Thiago Heleno, no fim, e porque a arbitragem enxergou impedimento em gol de Marcão, quando o placar ainda era de 3 a 1 para o Atlético-GO.

O Corinthians desaba, engole um técnico e se aproxima da tragédia, que por sorte não é fato consumado. Tem 10 jogos pela frente, e tanto Cruzeiro como Fluminense não mostram futebol sólido o suficiente para cravar que desembestarão. Mas, e a diretoria? Assume culpa? Não. Cartola nunca erra.

Tri com nódoa. A seleção brasileira de vôlei conquistou pela terceira vez consecutiva o título mundial masculino, com os 3 a 0 sobre Cuba, na final de ontem, em Roma. Uma conquista importante e inédita, obtida com eficiência nos momentos decisivos, mas com uma mancha: a derrota proposital para a Bulgária na etapa de classificação para fugir de adversários mais fortes. O time de Bernardinho mostrou que tinha bola para ser campeão, sem rebaixar-se ao regulamento que criticou e do qual também se valeu. Faltou desprendimento na vitória esportiva.