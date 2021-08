'O time encaixou melhor', diz Roni após vitória do Corinthians diante do Athletico-PR

Autor do gol da vitória do Corinthians sobre o Athletico-PR por 1 a 0, neste domingo, na Arena da Baixada, o volante Roni é um dos símbolos da boa fase da equipe. Com boa chegada ao ataque, o jogador de 22 anos foi decisivo para o time chegar à sua segunda vitória seguida no torneio, um feito inédito (o Corinthians já havia vencido o Ceará). Com isso, a equipe começa a buscar novas ambições, depois de um início marcado por incerteza e desconfiança. O Corinthians já é sexto colocado.

Roni confirma que o time se encontrou nos últimos jogos. Antes de vencer Athletico e Ceará, a equipe corintiana havia empatado com o Santos na Vila Belmiro. “É o trabalho coletivo que vem surtindo efeito. A gente não chega a lugar nenhum individualmente. O time se encaixou melhor. Estamos fazendo bons jogos. Sofremos um pouco no jogo, mas conseguimos os três pontos”, disse o jogador formado no próprio clube.

Roni está tentando recuperar seu espaço entre os titulares. No total, o jovem tem 27 partidas disputadas na temporada, sendo 16 como titular. Com o novo treinador, foram 16 jogos, 11 começando como titular. Ele foi escalado nos quatro últimos compromissos. No Paraná, ele participou de boas triangulações com Giuliano e Adson, principalmente no primeiro tempo. Na etapa final, ele definiu a vitória marcando seu terceiro gol no torneio.

Nesta edição da competição, o Corinthians está buscando fora de casa os pontos que desperdiçou em Itaquera. A vitória deste domingo foi a quarta como visitante.

Mesmo com a subida na tabela, Roni evita fazer projeções sobre as ambições do time no Brasileirão. Na próxima partida, o time vai visitar o Grêmio. “Não sei aonde podemos chegar. A gente quer brigar para ficar lá em cima na tabela e também brigar pelo título, a ambição do Corinthians em todos os torneios”.