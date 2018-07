'O título só depende de nós', diz Zé Roberto após derrota para o Santos

Os jogadores do Palmeiras mostraram tranquildade após a derrota para o Santos por 1 a 0 na Vila Belmiro na noite deste sábado. Após o revés, que encerrou uma innvencibilidade de 15 partidas, a diferença do Palmeiras para o Flamengo caiu para cinco pontos (67 a 62). O Santos ultrapassou o Atlético Mineiro e chegou ao terceiro lugar. "Acho que nós merecemos a vitória mais que eles. Fizemos um bom jogo, principalmente no primeiro tempo", disse o atacante Gabriel Jesus.

No jogo deste sábado, ao retornar ao time depois de cumprir suspensão na partida contra o Sport, teve atuação regular, sem criar grandes chances de gol. No final do ano, ele se transfere para o Manchester City. No final do ano, ainda levou um cartão amarelo por reclamação. O camisa 33 encerrou o clássico com uma frustração. Em 19 clássicos, ele passou em branco e não marcou nenhum gol.

Para Zé Roberto, a equipe sai de cabeça erguida da Vila Belmiro. "Podemos sair de cabeça erguida. Fizemos um jogo de igual para igual. Acredito que essa derrota pode até nos fortalecer. O título só depende de nós", diz o lateral de 42 anos. Na próxima partida, o Palmeiras vai enfrentar o Internacional em casa enquanto o Flamengo vai fazer clássico contra o Botafogo, no Maracanã.