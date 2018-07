O torcedor corintiano vai ter de seguir as regras nos estádios do Japão

SÃO PAULO - A diretoria corintiana, cheia de otimismo, está convencida de que a torcida criará no Mundial um clima parecido com o do Pacaembu em dia de jogo do Corinthians. O clube espera nada menos do que 20 mil corintianos em cada uma das duas partidas que a equipe fará no Japão.

É improvável, porém, que a Fiel faça em Nagoya e em Yokohama festa similar à que está acostumada a fazer no Pacaembu. A razão são as regras impostas pela Fifa e pelas autoridades japonesas. Será proibido, por exemplo, pular em cima dos assentos ou se pendurar em alambrados e muretas. Também estão vetados fogos de artifício, rolos de papel, buzinas ou apitos.

Uma cartilha preparada pelo Consulado-Geral do Brasil em Tóquio orienta os torcedores sobre como se comportar também fora dos estádios. É proibido, por exemplo, caminhar fumando nas ruas (existe até multa para quem caminha fumando). O consulado aconselha também os torcedores a evitar falar alto, batucar ou tocar qualquer tipo de instrumento nos transportes públicos. No metrô, para evitar mal-entendidos, os homens devem manter as mãos à mostra, sob o risco de a polícia ser chamada.

Serão distribuídas 20 mil cartilhas com dicas de segurança, restaurantes, acessos aos estádios, compras e vocabulário, além de telefones úteis e mapas do sistema de transporte público. O material será distribuído pelas agências de viagem no Brasil e pelo serviço de imigração japonês no momento em que o torcedor entrar no país.

O Consulado-Geral do Brasil em Nagoya já contactou as autoridades responsáveis pela segurança no entorno do estádio de Toyota para informar-lhes sobre o elevado contingente de torcedores saídos do Brasil que assistirá à partida do dia 12 de dezembro, e obteve delas o compromisso de que serão feitas as adaptações que se mostrarem necessárias.