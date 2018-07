'O Valdivia precisa maneirar', admite empresário

SÃO PAULO - O empresário Osório Furlan Júnior, dono de 36% dos direitos federativos de Valdivia e um dos responsáveis por trazê-lo de volta ao Palmeiras, no ano passado, confirmou as declarações que o presidente Arnaldo Tirone havia dado ao Estado na sexta-feira.

"O Tirone tem razão. Até agora o Valdivia não teve uma sequência de jogos. Esse negócio de cair na noite já foi. Ele está consciente. Seu Luis (pai do jogador) teve uma conversa com ele e o mandou maneirar", afirmou.

Um dos problemas que afetam o jogador é que seu casamento com a modelo Daniela Aránguiz está em crise. E, de volta ao Brasil, após ficar um ano e meio no Al-Ain, dos Emirados Árabes, o chileno tem exagerado no mundo boêmio. "Sabe como é, as amizades, mulherada em cima. Ele estava confinado nos Emirados e agora tem toda a liberdade no Brasil. Ele precisa maneirar e vai fazer isso", disse Furlan.

Chateado com a notícia, Valdivia deve se reunir nesta segunda-feira com Tirone. No sábado, o meia escreveu no Twitter que espera se recuperar logo da lesão para ajudar o time.

