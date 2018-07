'O Vasco não jogou como Vasco', diz Doriva após empate em casa

O técnico Doriva não gostou nada da atuação do Vasco no empate por 1 a 1 diante do Barra Mansa, quarta-feira, em São Januário. Foi o segundo tropeço do time carioca nos últimos três jogos, o que irritou o comandante. Ele fez questão de elogiar o adversário, mas admitiu que seu time ficou muito abaixo do esperado.

"É sempre uma grande oportunidade para as equipes de menor expressão (jogar com o Vasco). Por isso o time grande precisa se impor sempre, mostrar força, tomar a iniciativa, criar chances, fazer gols. Caso contrário, acontecem as surpresas. Essas equipes sempre vão causar problema. O Vasco precisa jogar sempre como Vasco. E hoje não aconteceu isso", avaliou.

O prejuízo foi ainda maior porque a equipe perdeu uma de suas principais peças para a próxima partida. Bernardo se desentendeu com o atacante André Duarte, foi expulso e desfalcará o Vasco no clássico diante do Fluminense, domingo no Engenhão. O meia também foi criticado por Doriva.

"Faltou equilíbrio ao Bernardo naquela situação. É preciso sempre estar focado para não revidar. Ele acabou perdendo o controle e vai fazer falta no clássico. É uma peça importante, vem fazendo gols. Temos que buscar uma alternativa no elenco para suprir a ausência. Sabemos a importância e o peso do clássico", disse o técnico.