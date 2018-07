O volante Luiz Gustavo, da seleção, entra na mira do Real Madrid

De acordo com o portal Goal, o Real Madrid trabalha nos bastidores para tirar Luiz Gustavo do Wolfsburg, da Alemanha. O volante brasileiro fez uma boa Copa do Mundo sob o comando de Felipão e chamou a atenção de clubes da Europa. Luiz Gustavo seria o substituto de Xabi Alonso, repassado ao Bayern de Munique a pedido do técnico Pep Guardiola.

Informações vindas da Europa revelam que o brasileiro já recebeu a oferta e se animou bastante com a possibilidade de vestir a camisa do time espanhol de Madri, que nesta quinta-feira conheceu seus adversários da fase de grupo da Liga dos Campeões. O Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, eleito o melhor jogador da Europa, terá como rivais Liverpool, Basel e Ludogorets, time búlgaro que se classificou após seu zagueiro Moti ser improvisado no gol e fazer a defesa de dois pênaltis.

O Real Madrid tem até 31 de agosto para decidir suas contratações. Quem também deixou o Santiago Bernabéu foi o atacante argentino Ángel Di Maria, que assinou contrato com o Manchester United - ele usará a camisa número 7. Luiz Gustavo seria a primeira negociação na mesa do presidente madrilenho. O brasileiro é um desarmador forte, que quase não passa do meio de campo, e que tem no seu vigor e senso de cobertura algumas de suas características. Os valores da possível negociação não foram revelados.