Obama dá apoio à seleção americana na Casa Branca

Jason Reed/Reuters

WASHINGTON - Em encontro com os jogadores americanos na Casa Branca, a exemplo do que fez a delegação brasileira em Brasília, o presidente Barack Obama desejou boa sorte aos seus atletas, que embarcaram nesta quinta-feira rumo a Copa do Mundo da África do Sul.

Obama, que recebeu os jogadores ao lado do vice-presidente Joe Biden, avisou aos atletas que assistirá às partidas da seleção americana do próprio Salão Oval, na Casa Branca. "Só quero dizer que estamos incrivelmente orgulhosos desse time. Vamos todos dar o nosso apoio", declarou o presidente, que não confirmou sua presença na África durante o Mundial.

O evento também contou com a participação do ex-presidente Bill Clinton, que foi nomeado recentemente como presidente de honra da candidatura dos Estados Unidos para sediar novamente a Copa do Mundo, em 2018 ou 2022.