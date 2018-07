Oberdan se emociona com filme sobre o Palestra Itália

SÃO PAULO - O Palmeiras lançou na última segunda-feira à noite o DVD do documentário "Primeiro Tempo", parte do projeto "Palestra Itália.doc". O filme conta a história do antigo Palestra Itália, que será reinaugurado como Allianz Parque no primeiro trimestre do ano que vem. Em um dos pontos mais emocionantes da obra, o ex-goleiro Oberdan Cattani foi homenageado com diversas imagens dos tempos em que era jogador e, durante a filmagem, apareceu em várias ocasiões falando de sua trajetória no estádio.

Um dos maiores jogadores da história do Palmeiras, Oberdan disse estar animado para ver a nova casa palmeirense e brincou: "Puxa... deu vontade de entrar lá e ficar na reserva, viu? Foi muito bonito o que passaram (o filme). A obra que estão fazendo é fabulosa".

Oberdan foi um dos mais assediados pelos torcedores durante o evento, realizado em uma das salas do cinema do Shopping Bourbon, que fica ao lado do Palestra Itália. "Fico emocionado por saber que sou lembrado até por torcedores que não são daquela época. Tem muito jogador que para de jogar e fica esquecido, ninguém lembra mais, mas nesse ponto não posso reclamar", completou.

O filme "Primeiro Tempo" aborda com detalhes o último jogo oficial realizado pelo time no Palestra Itália, em 22 de maio de 2010, quando a equipe derrotou o Grêmio por 4 a 2 em jogo do Campeonato Brasileiro, assim como conta a história do estádio entre 1917 e 2010. O DVD do documentário começa a ser vendido nas lojas nesta terça-feira, com preço sugerido de R$ 29,90.